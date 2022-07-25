"Треба навести порядок": Резніков прокоментував масове вручення повісток чоловікам

У Міноборони кажуть, що це необхідно для наведення порядку у військовому обліку

В Україні продовжується загальна мобілізація населення, однак це зовсім не означає, що вручення повістки свідчить про те, що особу заберуть одразу в армію, чи на фронт. Чоловіків призовного віку запрошують у військкомати для того, щоб звірити документацію.

Про це у понеділок, 25 липня, а ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що мобілізацію на цю мить проводять лише за певними спеціальностями і проблем з цим немає. За його словами, заповнені майже всі необхідні позиції.

"Якщо сьогодні відбувається мобілізація — це за певними особливими спеціальностями. Наприклад, є програми підготовки наших воїнів у Великій Британії. 10 тисяч вони готові готувати й вже кілька батальйонів проходить там навчання. Для таких відряджень можуть шукатися додаткові фахівці, бажано зі знанням англійської мови", — зазначив Резніков.

Міністр оборони додав, що центри комплектації також продовжують працювати й видавати повістки чоловікам призовного віку, але не для мобілізації.

"Коли вручається повістка — мова йде не про мобілізацію, мова йде про те, що деякі люди переїхали й не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись. Ті вручення, це в першу чергу наведення порядку", — пояснив міністр.

За словами Резнікова, він не вітає вручення повісток чоловікам як покарання за певні порушення. Міністр вважає це дискредитацією ЗСУ.

Нагадаємо, що перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у коментарі "Телеграфу" розповів, що порушників комендантської години у військкоматах "беруть на олівець". Це не означає, що їх одразу ж призвуть до армії, проте у разі виникнення необхідності військові комісари звернуть на них увагу в першу чергу.

Також ми повідомляли, чи законно видавати повістки до військових комісаріатів у громадських місцях.