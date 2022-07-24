Навіщо порушникам комендантської години видають повістки: у МВС дали відповідь

У разі необхідності порушників комендантської години викликатимуть у військкомати

Інформацію про порушників комендантської години й надалі передаватимуть до центрів комплектації, проте це не означає, що їх у той самий момент призвуть до лав ЗСУ.

Як розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв’ю "Телеграфу", захист України від збройного вторгнення є конституційним зобов’язанням кожного громадянина.

"Я вважаю це привілеєм, тому що до лав ЗСУ повинні йти найкращі. Адже держава довіряє їм зброю. Від їхнього морального обліку значною мірою залежить стан обороноздатності нашої держави", — сказав він.

Водночас Єнін підкреслив, що все ж таки треба визначитися, чи є головним пріоритетом якнайшвидше звільнення окупованих територій чи формування армії виключно з добровольців.

Заступник голови МВС зазначив, що багато його знайомих після початку вторгнення пішли на фронт, хоча й могли уникнути цього.

"Вони вважали своїм обов’язком йти на фронт. А дехто активно проводить час на пляжах чи вечірках. Це все несправедливо", — додав він.

Єнін додав, що МВС активно допомагає ЗСУ з поповненням резерву, а тому порушників комендантської години зазвичай беруть "на олівець". При цьому це не означає, що їх одразу ж призвуть до армії, проте у разі виникнення необхідності військові комісари звернуть на них увагу в першу чергу.

Більше про те, як справи з мобілізацією, що буде після легалізації зброї в Україні та багато іншого, читайте у матеріалі "Телеграф": Немає жодних ілюзій щодо Росії, треба бути готовими до гіршого – перший заступник голови МВС Євген Єнін