Киевляне переполошились из-за громких звуков: что это было

Киевлян переполошил громкий звук

На фоне масштабной воздушной тревоги на левобережной части Украины, жители Киева слышали звук похожий на взрыв, однако позже оказалось, что это был гром.

Как сообщают в местных telegram-каналах, многие очевидцы заверяют, что перед раскатом грома видели в небе молнию, а позже в сети появилось видео, на котором эту вспышку видно.

Стоит отметить, что в настоящее время в украинской столице идет снег, а погода больше напоминает зимнюю, чем мартовскую.

Снежная гроза является очень редким погодным явлением, которое нечасто возникает в нашей стране, однако регулярно наблюдается в США и Канаде. Наиболее часто оно возникает зимой у незамерзших озер.

В Украине такое явление наблюдали в 2014 году в Одессе, Николаеве, Днепре и Изюме. Также его видели в 2020 и 2022 годах во Львове и в 2021 году в Кременчуге.

Как сообщалось ранее, в Украину идет потепление, однако март будет достаточно прохладным. Синоптики ожидают, что мокрый снег во многих регионах можно будет увидеть и в конце месяца, также не редкими будут и ночные заморозки.