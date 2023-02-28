В начале марта украинцам стоит ждать погодных "капризов": прогноз синоптика

В начале марта температура воздуха в Украине будет выше климатической нормы, но сильного тепла ждать не стоит

В начале марта в Украине на фоне повышенного атмосферного давления и переменной облачности существенных осадков не предвидится, однако существенного тепла ожидать не приходится, зато можно ждать различных погодных "капризов", рассказал во вторник, 28 февраля, в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, температура воздуха с 1 по 5 марта окажется немногим выше климатической нормы. Ночью столбики термометров снизятся до -1…-7 °С, на северо-востоке Украины 2 марта ночью местами -8…-10 °С. В дневное время достаточно высокое положение солнца на небе скажется на ощутимом прогреве и максимальные значения температуры будут колебаться в районе +7…+8 °С, в южной половине и местами в западных областях +9…+11 °С. Небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождём пройдут в Украине 5 марта, а также днём 1 марта в северных и восточных областях.

Ветры в начале марта в Украине будут преобладать западного и северо-западного направления, в отдельные дни не исключены порывы до 15 – 17 м/с.

В период с 6 по 10 марта через территорию Украины ожидается прохождение циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов.

"Погодные условия окажутся неустойчивыми", — говорит синоптик.

По его словам, в этот период будут наблюдаться перепады атмосферного давления, колебания температуры воздуха от отрицательных значений до положительных, а также выпадение осадков, местами умеренных в виде снега, мокрого снега, в южных, центральных и восточных областях с дождём. Периодически возможно усиление ветра, а также туманы. Местами будет наблюдаться формирование снежного покрова, однако за счёт температурных колебаний он будет не постоянным.

"В нынешнем году первая декада месяца не станет исключением и преподнесёт украинцам капризы погоды различного характера", — говорит Кибальчич, добавляя, что стихийных явлений, способных принести экономический ущерб в ближайшей перспективе не ожидается.

Прогностическое поле атмосферного давления и осадков на 8 марта 2023г

Отметим, что по прогнозам синоптиков в мае температура воздуха тоже обещает быть не сильно высокой.