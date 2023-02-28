На початку березня українцям варто чекати погодних "капризів": прогноз синоптика

На початку березня температура повітря в Україні буде вищою за кліматичну норму, але сильного тепла чекати не варто

На початку березня в Україні на тлі підвищеного атмосферного тиску та мінливої хмарності істотних опадів не передбачається, проте істотного тепла очікувати не доводиться, зате можна чекати на різні погодні "капризи", розповів у вівторок, 28 лютого, у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, температура повітря з 1 по 5 березня виявиться трохи вищою за кліматичну норму. Вночі стовпчики термометрів знизяться до -1...-7°С, на північному сході України 2 березня вночі місцями -8...-10°С. У денний час досить високе положення сонця на небі позначиться на відчутному прогріві і максимальні значення температури коливатимуться в районі +7…+8 °С, у південній половині та місцями у західних областях +9…+11 °С. Невеликі опади у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем пройдуть в Україні 5 березня, а також вдень 1 березня у північних та східних областях.

Вітри на початку березня в Україні переважатимуть західний та північно-західний напрями, в окремі дні не виключені пориви до 15 – 17 м/с.

У період з 6 по 10 березня через територію України очікується проходження циклонів та пов’язаних із ними атмосферних фронтів.

"Погодні умови виявляться нестійкими", — каже синоптик.

За його словами, у цей період спостерігатимуться перепади атмосферного тиску, коливання температури повітря від негативних значень до позитивних, а також випадання опадів, подекуди помірних у вигляді снігу, мокрого снігу, у південних, центральних та східних областях з дощем. Періодично можливе посилення вітру, і навіть тумани. Місцями спостерігатиметься формування снігового покриву, проте за рахунок температурних коливань він буде не постійним.

"Цього року перша декада місяця не стане винятком і піднесе українцям капризи погоди різного характеру", — каже Кібальчич, додаючи, що стихійних явищ, здатних завдати економічних збитків у найближчій перспективі, не очікується.

Прогностичне поле атмосферного тиску та опадів на 8 березня 2023р.

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків у травні температура повітря теж обіцяє бути не дуже високою.