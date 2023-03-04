Потепление будет недолгим: чего украинцам ждать от погоды в марте

Чего ждать от погоды в марте

Украинцы успешно пережили зиму, однако расслабляться пока рано, поскольку погода в марте будет не очень теплой, а местами даже можно увидеть снегопады.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, в ближайшие дни на востоке и юге нашей страны заметно потеплеет, однако это не будет свидетельствовать о том, что весна полностью победила зиму, поскольку после этого столбики термометра вновь пойдут вниз. При этом в течение всего месяца стоит быть готовыми к обильным осадкам.

Наиболее прохладным месяц будет в центральных и западных областях, где в отдельные дни можно будет увидеть минусовую температуру. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, даже в конце месяца могут выпасть осадки в виде мокрого снега.

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Ближайшая неделя будет относительно теплой в южных и восточных областях, однако к средине месяца и туда придет ощутимое похолодание.

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Что касается по-настоящему весеннего тепла, то украинцы его увидят лишь в апреле.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха текущей весной будет на 1-2 градуса выше нормы.