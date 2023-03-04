Потепління буде недовгим: чого українцям чекати від погоди у березні

Чого чекати від погоди у березні

Українці успішно пережили зиму, проте розслаблятися поки що рано, оскільки погода в березні буде не дуже теплою, а подекуди навіть можна побачити снігопади.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, найближчими днями на сході та півдні нашої країни помітно потеплішає, проте це не свідчить про те, що весна повністю перемогла зиму, оскільки після цього стовпчики термометра знову підуть униз. При цьому протягом усього місяця варто бути готовими до рясних опадів.

Найбільш прохолодним місяць буде у центральних та західних областях, де в окремі дні можна буде побачити мінусову температуру. Водночас, за прогнозами синоптиків, навіть наприкінці місяця можуть випасти опади у вигляді мокрого снігу.

Погода у Львові

Погода у Києві

Найближчий тиждень буде відносно теплим у південних та східних областях, проте до середини місяця і туди прийде відчутне похолодання.

Погода в Одесі

Погода в Дніпрі

Погода в Харкові

Щодо по-справжньому весняного тепла, то українці його побачать лише у квітні.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, середня температура повітря цієї весни буде на 1-2 градуси вищою за норму.