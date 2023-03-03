Аномально тепла, але із сюрпризами: прогноз погоди на весну в Україні

На нашій планеті відбувається зміна клімату

Зима в 2023 році хоч наприкінці лютого і "показала свої зуби", але все одно була відносно теплою, така тенденція продовжиться і навесні.

Таким прогнозом поділились в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, на нашій планеті відбувається зміна клімату, зумовлена людською діяльністю, та особливостями атмосферної циркуляції, що спостерігалися у північній півкулі. Це впливає на багато регіонів, зокрема на Україну.

У зв’язку з цим на нашу країну чекають аномально високі температурні показники навесні 2023 року. Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2⁰С. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря.

"Така температура повітря в лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів. Проте почало розвиватися стратосферне потепління може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери та сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу", — йдеться у повідомленні.

Це, у свою чергу, може спричинити нестійку погоду, особливо у першій половині весни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики поділилися прогнозом на найближчі дні.

Також ми повідомляли про те, чим погода у травні здивує українців.