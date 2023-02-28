Буде тепло, але є одне "але": якою буде погода в Україні на Великдень

Багатьох українців погода на свято порадує

У квітні українці святкуватимуть світле свято Великодня, яке цього року випадає на 16 квітня. "Телеграф" розповідає, чи готує погода "сюрпризи" для українців цього дня з огляду на те, що квітень, за даними синоптиків, буде "похмурим".

Так, згідно із середнім прогнозом погоди по Україні на сайті Meteoprog, 16 квітня буде тепло, але похмуро, як і мало не щодня цього місяця. При цьому наголошується, що опадів на свято теж не передбачається. Температура повітря вдень підійматиметься до +17 градусів у денний час, а вночі стовпчики термометрів впадуть до позначки +7 градусів.

Якою буде погода на Великдень у містах України.

У столиці у цей день не буде сонячної погоди, протягом усього дня очікується хмарна погода. Проте температура повітря підійматиметься до +14 градусів вдень. Опадів синоптики також не прогнозують.

У Дніпрі температура повітря підніметься до +15 градусів вдень і, як і в Києві, протягом дня буде похмуро.

Така сама ситуація з погодою у цей день буде і в Запоріжжі. Синоптики обіцяють на Великдень до +15 градусів та відсутність опадів.

У Одесі 16 квітня буде тепло. Вдень температура повітря підніметься до +16 градусів, а вночі стовпчики термометра впадуть до +8.

До Львова цього свята також не завітає сонячна погода. Але попри це, день буде теплим і без опадів.

Найтепліше на свято буде в Ужгороді. Вдень температура повітря підніметься до +17 градусів.

Погода у Чернігові також майже не відрізняється від тієї, що буде у зазначених містах. Вдень — до +14 градусів, уночі — до +6 і без опадів.

Тепліше на Великдень буде у Харкові. Синоптики прогнозують до +16 градусів вдень та до +6 градусів у нічний час. При цьому у місті також буде хмарно, але без опадів.

У Донецьку у цей день буде тепло та сухо. Похмура погода буде у багато днів квітня, і Великдень не стане винятком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2023 рік. За їхніми даними, тепла українцям ще доведеться почекати.