Неприємний сюрприз у середині місяця: чим погода у травні здивує українців

У травні практично не буде дощових днів

Після похмурої погоди у квітні, травень також не порадує українців сонячними днями. Синоптики передають, що в останній місяць весни погода здебільшого буде хмарною, але практично без опадів.

Так, згідно з прогнозами на сайті Meteoprog, з перших днів травень принесе із собою теплу погоду. На початку місяця температура повітря вдень досягатиме +22..+23 градусів. Вночі стовпчики термометрів будуть падати до позначки +10..+11 градусів.

У середині місяця очікується невелике похолодання. Синоптики зазначають, що його варто очікувати із 13 числа. Температура повітря впаде до +19 градусів, а в наступні кілька днів буде мінливою від +18 до +20 градусів. Проте вже з 19 травня знову прийде потепління. До кінця місяця очікується до +23..+24 градусів вдень та до +14 градусів вночі.

На опади цього року травень буде не багатим. У прогнозі зазначено, що третього місяця весни буде лише один дощовий день — 30 травня. У решту днів погода буде похмурою. Сонячна погода буде лише 16 та 27 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на Великдень у квітні 2023 року та розповіли, чи варто у цей день очікувати дощів.