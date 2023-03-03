"Дуже хороший сюрприз від погоди": синоптики поділилися прогнозом на найближчі дні

Українцям варто готуватися до "температурних гойдалок" у діапазоні від "мінус 17 до плюс 10"

Незважаючи на суворий "вирок" синоптиків про те, що справжніх "плюсів" варто чекати лише ближче до кінця місяця, ситуація з теплом покращується з кожним днем.

"Весна календарна рушила, йде собі, сумочкою розмахує, антициклону підморгує", — пише на своїй сторінці в соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

Згідно з її прогнозом, у п’ятницю в більшості областей України переважатиме тепла суха погода без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня п’ятниці очікується від +3 до +7 градусів, у південній частині та Закарпатті +6+9 градусів.

Водночас у вихідні, 4 – 5 березня, очікується проходження слабовиражених атмосферних фронтів у розмитом баричному полі, пише синоптик Ігор Кібальчич. З цієї причини, прогнозує він, у більшості областей очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди тумани. Вітер західний/південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -3...+3°С, удень +3...+9°С, у південній частині місцями +10...+13°С.

Але в наступні дні, вважає народний синоптик Станіслав Щедрін, по всій країні температура повітря стійко триматиметься вище нуля, лише ночами ще будуть невеликі мінуси.

"Періодично всюди проходитимуть опади у вигляді дощів, 6-7 березня окрім півдня, можливі невеликі дощі з переходом у мокрий сніг, 9-10 числа, знову по всій державі під впливом циклону із заходу, пройдуть дощі сильні, не виключені мокрий сніг. А вже з 12-13 числа, думаю погода приготує нам дуже гарний сюрприз , про який саме розповім дещо пізніше ”, — пише Щедрін.

Звичайно, фахівцю видніше, який саме "сюрприз" чекає на жителів країни, але поки що про перспективу найближчих тижнів можна робити висновок за даними "погодних" сайтів.

Так, за даними "УНІАН погода", 12 березня температура повітря несподівано зросте до плюс десяти градусів.

У той же час на сайті GisMeteo вважають, що найтеплішим днем стане 8 березня, Міжнародний жіночий день.

В той же час фахівці сайту "Метеопрог" обіцяють на ці ж дати зниження температури до мінус 17 градусів холоду вночі.

Нагадаємо, що на думку кліматолога Віри Балабух, календарна та реальна весна цього року значно розійшлися між собою.