Аномально теплая, но с сюрпризами: прогноз погоды на весну в Украине

На нашей планете происходит изменение климата

Зима в 2023 году хоть в конце февраля и "показала свои зубы", но все-равно была относительно теплой, такая тенденция продолжится и весной.

Таким прогнозом поделились в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на нашей планете происходит изменение климата, обусловленное человеческой деятельностью, и особенностями атмосферной циркуляции, которые наблюдались в северном полушарии. Это влияет на многие регионы, в частности и на Украину.

В связи с этим нашу страну ждут аномально высокие температурные показатели весной 2023 года. Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2⁰С. Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха.

"Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов. Тем не менее, начало развиваться стратосферное потепление может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока", — говорится в сообщении.

Это, в свою очередь, может вызвать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни.

Также мы сообщали о том, чем погода в мае удивит украинцев.