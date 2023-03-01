Неприятный сюрприз в середине месяца: чем погода в мае удивит украинцев

В мае практически не будет дождливых дней

После хмурой погоды в апреле, май также не порадует украинцев солнечными днями. Синоптики передают, что в последний месяц весны погода по большей части будет пасмурной, но практически без осадков.

Так, согласно прогнозам на сайте Meteoprog, с первых дней май принесет с собой теплую погоду. В начале месяца температура воздуха в дневное время будет достигать +22..+23 градусов. Ночью столбики термометров будут падать до отметки в +10..+11 градусов.

В середине месяца ожидается небольшое похолодание. Синоптики отмечают, что его стоит ожидать с 13 числа. Температура воздуха упадет до +19 градусов, а в последующие несколько дней будет переменчивой — от +18 до +20 градусов. Однако уже с 19 мая вновь придет потепление. К концу месяца ожидается до +23..+24 градусов днем и до +14 градусов ночью.

На осадки в этом году май будет не богат. В прогнозе указано, что в третьем месяце весны будет всего лишь один дождливый день — 30 мая. В остальную часть дней погода будет пасмурной. Солнечная погода будет только 16 и 27 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на Пасху в апреле 2023 года и рассказали, стоит ли в этот день ожидать дождей.