"Очень хороший сюрприз от погоды": синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни

Украинцам стоит готовиться к "температурным качелям" в диапазоне от "минус 17 до плюс 10"

Несмотря на суровый "приговор" синоптиков о том, что настоящих "плюсов" стоит ждать только ближе к концу месяца, ситуация с теплом улучшается с каждым днем.

"Весна календарная тронулась, идет себе, сумочкой размахивает, антициклону подмигивает", — пишет на своей странице в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, в пятницу в большинстве областей Украины будет преобладать теплая сухая погода — без существенных осадков

Температура воздуха течение дня пятницы ожидается от +3 до +7 градусов, в южной части и Закарпатье +6+9 градусов.

В то же время на выходных, 4 – 5 марта, ожидается прохождение слабовыраженных атмосферных фронтов в размытом барическом поле, пишет синоптик Игорь Кибальчич. По этой причине, прогнозирует он, в большинстве областей ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туманы. Ветер западный/юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3…+3 °С, днём +3…+9 °С, в южной части местами +10…+13 °С.

Но в последующие дни, считает народный синоптик Станислав Щедрин, по всей стране температура воздуха будет устойчиво держаться выше нуля, лишь по ночам еще будут небольшие минусы.

"Периодически повсюду будут проходить осадки в виде дождей, 6-7 марта кроме юга, возможны небольшие дожди с переходом в мокрый снег, 9-10 числа, вновь по всему государству под влиянием циклона с запада, пройдут дожди сильные, не исключены мокрый снег. А уже с 12-13 числа, думаю погода приготовит нам очень хороший сюрприз, о котором именно расскажу несколько позже", — пишет Щедрин.

Конечно, специалисту виднее, какой именно "сюрприз" ждет жителей страны, пока же о перспективе ближайших недель можно делать вывод по данным "погодных" сайтов.

Так, согласно данным "УНИАН погода", 12-го марта температура воздуха неожиданно возрастет до плюс десяти градусов.

В то же время на сайте GisMeteo считают, что самым теплым днем станет 8 марта, Международный женский день.

А специалисты сайта "Метеопрог" обещают на эти же даты снижение температуры, до минус 17 градусов холода ночью.

Напомним, что по мнению климатолога Веры Балабух, календарная и реальная весна в этом году значительно разошлись между собой.