Будет тепло, но есть одно "но": какой будет погода в Украине на Пасху

Многих украинцев погода на праздник порадует

В апреле украинцы будут праздновать светлый праздник Пасхи, который в этом году выпадает на 16 апреля. "Телеграф" рассказывает, готовит ли погода "сюрпризы" для украинцев в этот день, учитывая, что апрель, по данным синоптиков, будет "хмурым".

Так, согласно среднему прогнозу погоды по Украине на сайте Meteoprog, 16 апреля будет тепло, но пасмурно, как и едва ли не в каждый день этого месяца. При этом, отмечается, что осадков на праздник тоже не предвидится. Температура воздуха в днем будет подниматься до +17 градусов в дневное время, а ночью столбики термометров упадут до отметки +7 градусов.

Какой будет погода на Пасху в городах Украины

В столице в этот праздник не будет солнечной погоды, на протяжении всего дня ожидается облачная погода. Однако температура воздуха будет подниматься до +14 градусов днем. Осадков синоптики также не прогнозируют.

В Днепре температура воздуха поднимется до +15 градусов днем и, так же как и в Киеве, на протяжении дня будет пасмурно.

Такая же ситуация с погодой в этот день будет и в Запорожье. Синоптики обещают на Пасху до +15 градусов и отсутствие осадков.

В Одессе 16 апреля будет тепло. Днем температура воздуха поднимется до +16 градусов, а ночью столбики термометра упадут до +8.

Во Львов в этот праздник также не заглянет солнечная погода. Но, несмотря на это, день будет теплым и без осадков.

Теплее всего на праздник будет в Ужгороде. В дневное время температура воздуха поднимется до +17 градусов.

Погода в Чернигове также почти не отличается от той, что будет в вышеуказанных городах. Днем — до +14 градусов, ночью — до +6 и без осадков.

Теплее на Пасху будет в Харькове. Синоптики прогнозируют до +16 градусов днем и до +6 градусов в ночное время. При этом в городе также будет пасмурно, но без осадков.

В Донецке в этот день будет тепло и сухо. Пасмурная погода будет во многие дни апреля, и Пасха не станет исключением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2023. Согласно их данным, тепла украинцам еще придется подождать.