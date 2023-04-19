Яскравий спалах над Києвом породив хвилю мемів: у мережі жартують про "НЛО"

Мережа не змогла залишитися осторонь

Увечері 19 квітня жителі низки українських областей, включаючи й Київську, бачили в небі яскравий спалах, який помилково прийняли за російську ракету.

Поки експерти думають про те, чи це був болід, чи інший космічний об’єкт, користувачі українського сегмента мережі вже почали висувати свої припущення про те, що насправді це був інопланетний корабель. На тлі цього інтернетом розлетілося безліч жартів та мемів із цього приводу.

Варто зазначити, що версію з НЛО у своїй характерній манері прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Інші ж припустили, що перший контакт успішно відбувся, а українці вже порозумілися з прибульцями (або не зовсім).

Однак були й ті, хто згадав, що 19 квітня в Україні офіційно підтвердили отримання систем ППО Patriot.

Варто зазначити, що це не єдине явище, яке лякало цього року українців. Так на початку березня у Києві трапилося дуже рідкісне погодне явище під назвою "снігова гроза", коли посеред ночі мешканці почули грім та побачили блискавки в небі.