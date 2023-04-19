Яркая вспышка над Киевом породила волну мемов: в сети шутят об "НЛО"

Сеть не смогла остаться в стороне

Вечером 19 апреля жители ряда украинских областей, включая и Киевскую, видели в небе яркую вспышку, которую ошибочно приняли за российскую ракету.

Пока эксперты думают о том, был ли это болид или другой космический объект, пользователи украинского сегмента сети уже начали выдвигать свои предположения о том, что на самом деле это был инопланетный корабль. На фоне этого по интернету разлетелось множество шуток и мемов по этому поводу.

Стоит отметить, что версию с НЛО в своей характерной манере прокомментировал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Другие же предположили, что первый контакт успешно состоялся, а украинцы уже нашли общий язык с пришельцами (или не совсем).

Однако были и те, кто вспомнил о том, что 19 апреля в Украине официально подтвердили получения систем ПВО Patriot.

Стоит отметить, что это не единственное явление, которое пугало украинцев в этом году. Так в начале марта в Киеве случилось очень редкое погодное явление под названием "снежная гроза", когда посреди ночи жители услышали гром и увидели молнии в небе.