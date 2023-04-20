Яркая вспышка в небе: что известно о спутнике RHESSI и действительно ли это он взорвался над Киевом

В небе над Киевом видели болид, а не спутник

Вечером 19 апреля украинцев переполошила яркая вспышка в небе, которую было видно в нескольких областях, включая и Киевскую. После этого в сети появилась версия о том, что на самом деле это был спутник NASA, который должен в ночь на 20 апреля войти в атмосферу Земли и сгореть.

Не в последнюю очередь эта версия распространилась по сети из-за сообщения Киевской городской военной администрации, которая обнародовала сообщение соответствующего содержания.

Стоит отметить, что спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в ВСУ пока эту информацию подтвердить не могут.

Версию со спутником также опровергает образовательный ресурс Alpha Centauri. Там подтверждают, что спутник NASA под названием RHESSI должен 20 апреля около 4:30 по киевскому времени сгореть в атмосфере, однако его траектория проходит очень далеко от Украины. А объект, который видели киевляне является болидом (метеором)

Кроме того, следить за движением спутника можно в онлайн-режиме, и на момент написания данной новости, он все еще продолжал движение.

Что это за спутник

Аппарат RHESSI с 2002 по 2018 год изучал солнечные вспышки и корональные выбросы массы на Солнце, после чего вышел из строя. В течение последних нескольких лет он продолжал движение по своей орбите и 20 апреля должен войти в атмосферу Земли и сгореть.

270-килограмовый RHESSI имеет на борту один единственный инструмент для отслеживания рентгеновского и гамма-излучения Солнца.

За 16 лет своей службы он смог изучить около 100 тысяч солнечных выбросов, что позволило ученым провести их детальное изучение.

В NASA оценивают, что из-за своего небольшого веса спутник сгорит полностью, хотя некоторые его детали могут достичь поверхности Земли. Впрочем, исследователи не ожидают, что они причинят кому-либо вред.

Предварительно RHESSI должен упасть в районе Ирана или Ирака.

Стоит отметить, что сейчас на орбите Земли находится около 30 тысяч крупных кусков космического мусора, а мелких обломков и вовсе может быть свыше сотни миллионов.

Напомним, что в январе этого года на Землю также упал спутник NASA под названием ERBS, он находился на орбите с 1984 года, а его вес составлял почти 2,5 тонны.