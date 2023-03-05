Молнии в снегу: Киев накрыло редкое погодное явление (впечатляющие видео)

Снежный шторм застал некоторых людей врасплох

В Киеве ночью жителей города немного переполошила первая мартовская гроза. Снег, метель и порывы ветра стали неожиданностью, как и гром.

В сети пользователи делятся впечатляющими видео. Им удалось заснять вспышки молний.

Шторм и залповый снегопад вызвали немало хлопот. Сотрудники "Киевавтодора" обработали дороги средствами против гололеда. Напомним, что во время такого сильного ветра не стоит находиться или парковать машину возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Снежная гроза — особое явление, которое возникает хоть и редко зимой и ранней весной на берегу крупных незамерзших водоемов или при высокой влажности, например в субтропиках в зимний сезон дождей. В Украине такое явление фиксировали в Чернигове в декабре 2021 года.

Украинский гидрометцентр предупреждает, в столице установлен первый уровень опасности — желтый. Утром 5 марта продолжают сохраняться порывы ветра 15-18 м/с. Погодные условия могут привести к проблемам в работе энергетики и ухудшениям в работе транспорта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что незначительное потепление, наступившее с приходом весны, продлится недолго. Еще будут морозные дни и ожидаются осадки в разных регионах Украины.