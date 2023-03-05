Блискавки у снігу: Київ накрило рідкісне погодне явище (вражаючі відео)

Сніговий шторм застав деяких людей зненацька

У Києві вночі мешканців міста трохи переполошила перша березнева гроза. Сніг, хуртовина та пориви вітру стали несподіванкою, як і грім.

У мережі користувачі діляться вражаючими відео. Їм вдалося зняти спалахи блискавок.

Шторм та залповий снігопад викликали чимало клопоту. Співробітники "Київавтодору" обробили дороги засобами проти ожеледиці. Нагадаємо, що під час такого сильного вітру не варто перебувати чи паркувати машину біля дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Снігова гроза — особливе явище, яке виникає хоч і рідко взимку і напровесні на березі великих незамерзлих водойм або при високій вологості, наприклад у субтропіках в зимовий сезон дощів. В Україні таке явище фіксували у Чернігові у грудні 2021 року.

Український гідрометцентр попереджає, у столиці встановлено перший рівень небезпеки — жовтий. Вранці 5 березня зберігаються пориви вітру 15-18 м/с. Погодні умови можуть призвести до проблем у роботі енергетики та погіршення в роботі транспорту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що незначне потепління, що настало з настанням весни, триватиме недовго. Ще будуть морозні дні та очікуються опади у різних регіонах України.