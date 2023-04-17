Частина будинку зруйнована вщент: в Казахстані вибухнув газовий балон в домі (відео)

З-під завалів вдалося дістати живою одну дівчину

В Жанаозені в Казахстані у 12-квартирному житловому будинку вибухнув газовий балон. Завалилася чверть двоповерхового будинку — один під'їзд. Вже відомо про загиблих.

"Закон.кз" повідомляє, що вибух стався о п'ятій ранку 17 квітня (о 3:00 за Києвом). Загальна площа обвалу складає 150 кв.метрів. Під завалами лишаються люди.

Один чоловік 1994 року народження помер вже у лікарні, так і не прийшовши до тями. Тіло іншого чоловіка 29 років рятувальники дістали пізніше. В лікарні щонайменше 13 людей, двоє з яких у важкому стані — вони в реанімації. У постраждалих діагностували 80% та 50% опіків тіла.

Серед постраждалих вісім дітей, п'ятеро з них госпіталізували. Одну жінку вдалося витягти з-під завалів живою. Вона 2000 року народження. Робота рятувальників та кінологів не зупиняється. Місцеві мешканці зібралися на місці, аби допомогти рятувальникам.

Раніше "Телеграф" розповідав про вибух газу у Кропивницькому, він пролунав під час повітряної тривоги. Газ, попередньо, також став причиною вибуху в будинку у Кривому Розі.