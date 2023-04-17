Часть дома разрушена полностью: в Казахстане взорвался газовый баллон (видео)

Из-под завалов удалось достать живой одну девушку

В Жанаозене в Казахстане в 12-квартирном жилом доме взорвался газовый баллон. Рухнула четверть двухэтажного дома — один подъезд. Уже известно о погибших.

"Закон.кз" сообщает, что взрыв произошел в пять утра 17 апреля (в 3:00 по Киеву). Общая площадь обрушения составляет 150 кв. Под завалами остаются люди.

Один мужчина 1994 года рождения скончался уже в больнице, так и не приходя в сознание. Тело другого мужчины 29 лет спасатели достали позже. В больнице, по меньшей мере, 13 человек, двое из которых в тяжелом состоянии — они в реанимации. У пострадавших диагностировали 80% и 50% ожогов тела.

Среди пострадавших — восемь детей, пятеро из них были госпитализированы. Одну женщину удалось извлечь из-под завалов живой. Она 2000 года рождения. Работа спасателей и кинологов не останавливается. Местные жители собрались на месте, чтобы помочь спасателям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о взрыве газа в Кропивницком, он раздался во время воздушной тревоги. Газ также стал причиной взрыва в доме в Кривом Роге.