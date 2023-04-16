В Киеве на Троещине взорвалась граната: есть раненые
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Пострадавшие от взрыва госпитализированы в больницу
Вчера вечером, 15 апреля, в Деснянском районе Киева, который находится в зоне риска затопления, взорвалась граната.
Об этом сообщили в полиции Киева.
"В полицию Киева поступила информация о том, что на улице Милославской был слышен взрыв ", — говорится в сообщении правоохранителей.
Предварительно выяснено, что взорвалась граната.
В результате взрыва мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работают профильные службы.
Напомним, что у многих украинцев взрывы ассоциируются с "бавовной" во временно оккупированном Крыму или в местах дислокации большого количества боевой техники российской армии.
К тому же военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан оценил возможность появления "хлопка" в некоторых областях России, граничащих с Украиной.