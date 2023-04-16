В Киеве на Троещине взорвалась граната: есть раненые

Пострадавшие от взрыва госпитализированы в больницу

Вчера вечером, 15 апреля, в Деснянском районе Киева, который находится в зоне риска затопления, взорвалась граната.

Об этом сообщили в полиции Киева.

"В полицию Киева поступила информация о том, что на улице Милославской был слышен взрыв ", — говорится в сообщении правоохранителей.

Предварительно выяснено, что взорвалась граната.

В результате взрыва мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работают профильные службы.

Напомним, что у многих украинцев взрывы ассоциируются с "бавовной" во временно оккупированном Крыму или в местах дислокации большого количества боевой техники российской армии.

К тому же военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан оценил возможность появления "хлопка" в некоторых областях России, граничащих с Украиной.