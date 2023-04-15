"Праздничные подарки": украинские воины подготовили оккупантам взрывные "писанки" (фото)

Готовят русским пасхальное настроение

В ВСУ подготовка к Пасхе своеобразна. Так, бойцы призывают ограничить передачи вкусностей на фронт, потому что они портятся. Тем временем сами воины также окрашивают "писанки". Однако они особенные — для оккупантов.

Как сообщает ОК "Север", вместо яиц в писанках для вражеских солдат будут гранаты. "Пасха только завтра, а наши защитники уже готовят "праздничные подарки" для оккупантов. Этот дух предков-казаков сломать не под силу никому", — говорится в сообщении.

Праздничные яйца для окупантов

Писанки будут складывать в такой ящик

Военный пишет послание

Патриотически раскрашенные гранаты

Воины кисточками и красками украшают гранаты Ф-1 и РГД-5. Их окрашивают как в однородный цвет, так и разрисовывают орнаментом или государственными символами. В комментариях уже назвали эти писанки наступательными.

Напомним, что желающим передать воинам пасхальные вкусности, пасочки и т.д. волонтеры рекомендуют этого не делать. Зато можно задонатить на сборы машин или оборудования. К примеру, помочь приобрести броневик. Акцию так и назвали "Обменяй паску на броневик для ВСУ.

На днях украинские военные подхватили веселый тренд в TikTok. Они записывали забавные видео под песню "Пожалуйста, отпустите на Пасху".