""Будь ласка, відпустіть на Пасху"": сеть увлек новый тренд, где работники и военные отпрашиваются на Пасху (видео)

Люди запустили забавный тренд о наболевшем

В Украине в скором времени будут отмечать Пасху. У христиан Западного обряда праздник приходится на 9 апреля, а у Восточного — на 16. За неделю до традиционной Пасхи украинцы в соцсетях массово распространяют и делятся праздничным настроением. К примеру, сеть взорвал тренд с песней 5-летнего мальчика Матвейка "Скоро уже будет Пасха".

Сейчас в TikTok активно распространяется новый "флешмоб" — пользователи сервиса записывают видео под песню Jerry Heil "Будь ласка, відпустіть на Пасху". Тренд подхватили в основном работники, которым придется трудиться по праздникам, а также украинские военные.

Все они рисуют слова песни на бумаге и словно обращаются к своему руководству, надеясь, что их отпустят на Пасху домой — "к семье, где меня знают без маски". К примеру, боец с псевдонимом "Ivanovich" пишет к своему видео "Может, что и выгорит".

Забавник ролик с грустным финалом сделал боец ВСУ с позывным "Рокер". На видео он будто заглядывает через окно в дом к своему командиру. На листках у него опять же написаны слова из песни, которые он показывает под музыку. Однако командир просто закрывает штору. Он прокомментировал свое видео словами "Когда выпрашиваешь у начальника отпуск", а также "И так всегда".

Между тем, гражданские рабочие просят отпустить их на Пасху через камеры видеонаблюдения. Характерная черта тренда – это слова песни, написанные на листочках, которые поочередно показывают.

Тем временем "Телеграф" собрал советы, в какие дни следует печь пасхальные пасхи, поскольку праздник предусматривает много интересных религиозных обрядов. Поэтому, чтобы полностью почувствовать дух праздника, следует придерживаться традиций. Печь следует обязательно с чистыми мыслями и в хорошем настроении.

А вот уже во время освящения не стоит класть в корзину все. Некоторые продукты и вещи запрещены религиозными канонами, так что стоит обойтись без них.