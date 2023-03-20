Минимум усилий: блогерша раскрыла рецепт самой воздушной паски

По этому рецепту паска получается ароматная и очень мягкая

Пасха не за горами, а это значит, что пора начинать подготовку: думать о хорошем, намывать окна и, конечно, собирать пасхальные рецепты.

Автор канала Kulinaly Blog поделилась рецептом вкусной и воздушной паски.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 150 г

молоко – 150 г

сметана – 150 г

ванильный сахар

ароматизатор

соль – 1/3 ч. л.

мука – 600 г

сухие дрожжи – 10 граммов

куркума – 1/3 ч. л.

Сливочное масло – 100 г

Сухофрукты, цукаты – 150-200 г

Пошаговый рецепт:

Яйца смешиваем с сахаром до лёгкой пены. Добавляем сметану, теплое молоко, ароматизатор и ванильный сахар. Снова смешиваем и отставляем. Просеиваем муку. К нему добавляем сухие дрожжи, куркуму и соль, перемешиваем. Постепенно вмешивая, вливаем жидкие ингредиенты. Вымешиваем густое тесто. Накрываем его пленкой и оставляем на час – чтобы подошло. Выкладываем тесто, на него – мягкое масло. Вымешиваем все вместе. Нужная нам консистенция – тесто влажное, но в руки не липнет. Добавляем промытые и подсушенные сухофрукты, снова все смешиваем. Делим тесто на несколько частиц и распределяем по формочкам. Приблизительно на 40 минут оставляем, чтобы подошли. Выпекаем 40-45 минут на нижнем уровне духовки при температуре 170 градусов. Если сверху начнет припекаться – просто накройте ремни фольгой.

После выпечки дайте им полностью остыть. Когда куличи станут комнатной температуры, их можно украшать любым любимым способом. Есть много рецептов глазури, как традиционных, так и не очень, поэтому каждый и каждая сможет выбрать для себя подходящий.