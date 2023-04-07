Дата празднования Пасхи 2023: почему отличается у католиков и православных христиан

Католики в 2023 году встретят Пасху на неделю раньше

В Украине сосуществуют христиане как западного, так и восточного обряда. Поэтому часть украинцев встречает Пасху в 2023 году 9 апреля, а часть – 16 апреля. Это важнейшая церковная дата для всех верующих. Крашанки и паски – неотъемлимая часть празднования в народной традиции.

Почему католики и православные празднуют Пасху в разные даты? Подробнее об этом узнайте в материале "Телеграф".

Воскресение Христово или Пасха – один из значимых праздников христиан наравне с Рождеством Христовым. Расхождение в датах празднования у католических и православных парафиян существует по той же причине, что и в случае с Рождеством. Так, христиане западного обряда используют григорианский календарь. Тогда как православные продолжают следовать старой системе летоисчисления — юлианскому календарю.

В связи с этим дата празднования Пасхи у католиков и православных не совпадает. Обычно между первой и второй проходит одна-пару неделю. К примеру, в 2023 году католики чтут Воскресение Христово 9 апреля, а православные – лишь 16-го числа.

Пасхальный кролик

В традициях празднования Пасхи у католиков и православных также существуют различия. Последние соблюдают более строгий пост. Свои нюансы есть и в отношении торжественной службы, однако Благодатный огонь зажигают и те, и те. "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" – традиционный обмен приветствиями именно для православных христиан. В разных странах накануне Пасхи разрисовывают яйца – крашанки, часто детвора устраивает ими "бои". Западная традиция предусматривает другую интересную традицию: "пасхальный кролик" прячет для детей шоколадные яйца, чтоб те их искали и после лакомились.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда начинается Страстная неделя и какие запреты она предполагает. Также мы писали, какие еще праздники будут отмечать украинцы в апреле 2023 года.