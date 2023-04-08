Что нельзя освящать на Пасху: какие продукты запрещено класть в корзину

Приводим два списка: того, что обязательно должно быть в корзине, и того, что класть в нее нельзя ни в коем случае

Приближается главный христианский праздник года — светлая Пасха. У католиков она наступит уже завтра, 9 апреля, православные же будут величать Воскресение Христа в следующее воскресенье, 16 апреля. Накануне, в Великую субботу, в храмах начинаются праздничные богослужения, а священники освящают принесенные паски и яйца.

Однако это далеко не все продукты, которые приносят на освящение верующие. В пасхальную корзину обычно попадает гораздо больше разнообразных яств и даже напитков. При этом далеко не все знают, что именно нужно класть в корзину, а что — под запретом. "Телеграф" решил составить список продуктов, которые можно и нельзя освящать на Пасху.

Что обязательно нужно положить в пасхальную корзину

Обязательно нужно освятить паску – это символ небесного царства и воскресения для всех, кто уверовал во Христа. Печь праздничный хлеб можно в Чистый четверг, Страстную пятницу или же в субботу утром. Главное – делать это в покое и с хорошим настроением.

– это символ небесного царства и воскресения для всех, кто уверовал во Христа. Печь праздничный хлеб можно в Чистый четверг, Страстную пятницу или же в субботу утром. Главное – делать это в покое и с хорошим настроением. Еще один обязательный атрибут Пасхи – крашеные яйца. Они символизируют новую жизнь и возрождение. Желательно положить в корзину красные пасхальные яйца, но церковь при этом не запрещает брать и другие.

Они символизируют новую жизнь и возрождение. Желательно положить в корзину красные пасхальные яйца, но церковь при этом не запрещает брать и другие. Что-то молочное : творог, сметана, масло, творожная паска или что-то еще. Эти продукты являются символами жертвенности и нежности, ведь мать отдает молоко, вскармливая младенца. Обычно молочку кладут в какой-нибудь небольшой сосуд, а сверху рисуют крестик.

: творог, сметана, масло, творожная паска или что-то еще. Эти продукты являются символами жертвенности и нежности, ведь мать отдает молоко, вскармливая младенца. Обычно молочку кладут в какой-нибудь небольшой сосуд, а сверху рисуют крестик. Можно взять с собой и соль – это не только оберег, но и символ изобилия и здоровья. В свое время Иисус называл своих учеников "солью земли".

Хрен символизирует несгибаемость и силу духа, его тоже можно положить в пасхальную корзину. Существует даже легенда, что Иисуса Христа хотели отравить хреном, потому что в то время – из-за специфического вкуса — он считался ядовитым растением.

символизирует несгибаемость и силу духа, его тоже можно положить в пасхальную корзину. Существует даже легенда, что Иисуса Христа хотели отравить хреном, потому что в то время – из-за специфического вкуса — он считался ядовитым растением. Мясо, колбасы, сало, ветчина – это символ душевного спокойствия и радости.

– это символ душевного спокойствия и радости. Кагор – это единственный алкогольный напиток, который применяется в религиозных обрядах, поэтому его разрешается класть в корзину и освящать на Пасху.

это единственный алкогольный напиток, который применяется в религиозных обрядах, поэтому его разрешается класть в корзину и освящать на Пасху. Обычно берут с собой и небольшую свечу – ее зажигают непосредственно во время освящения пасхальных корзин в храме.

– ее зажигают непосредственно во время освящения пасхальных корзин в храме. Дополнить корзину можно также красивыми тематическими полотенцами и веточками вечнозеленых растений, символизирующих вечную жизнь. Но это не обязательно.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

Категорически запрещается брать на освящение кровянку и другие блюда с кровью. В Священном Писании сказано вообще не употреблять продукты из крови, поэтому тянуть их с собой в церковь на этот большой праздник считается грехом. Нельзя освящать водку, пиво и другой алкоголь (кроме Кагора). Не кладите в пасхальную корзину и ножи: если вы думаете, что разрезать освященные продукты нужно именно посвященным ножом, то знайте, что это — не более чем суеверие. Под запретом также деньги, украшения и другие материальные ценности — им не место в пасхальной корзине.

Ранее мы рассказывали, что 9 апреля православные христиане будут отмечать Вербное воскресенье. В этот день принято молиться о защите детей от бед и несчастий — считается, что именно на этот праздник такая молитва становится сильнее.