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"Будь ласка, відпустіть на Пасху": мережу захопив новий тренд, де працівники та військові відпрошуються на Великдень (відео)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Новий тренд Новина оновлена 08 квітня 2023, 14:05
Новий тренд. Фото Колаж "Телеграфу"

Люди запустили кумедний тренд про наболіле

В Україні незабаром відзначатимуть Великдень. У християн Західного обряду свято припадає на 9 квітня, а у Східного — на 16. За тиждень до традиційного Великодня українці у соцмережах масово поширюють і діляться святковим настроєм. До прикладу, мережу підірвав тренд із піснею 5-річного хлопчика Матвійка "Скоро вже буде Пасха".

Нині ж у TikTok активно поширюється новий "флешмоб" — користувачі сервісу записують відео під пісню Jerry Heil "Будь ласка, відпустіть на Пасху". Тренд підхопили здебільшого працівники, яким доведеться працювати на свята, а також українські військові.

Усі вони малюють слова пісні на папері та ніби звертаються до свого керівництва, сподіваючись, що їх відпустять на Великдень додому — "до сім’ї, де мене знають без маски". До прикладу, боєць з псевдонімом "Ivanovich", пише до свого відео "Може, що і вигорить".

Кумедник ролик із сумним фіналом зробив боєць ЗСУ із позивним "Рокер". На відео він ніби заглядає через вікно в хату до свого командира. На листках у нього знову ж таки написані слова з пісні, які він показує під музику. Однак командир просто закриває штору. Він прокоментував своє відео словами "Коли випрошуєш в начальника відпустку", а також "І так завжди".

Тим часом цивільні робітники просять відпустити їх на Пасху через камери відеоспостереження. Характерна риса тренду — це слова пісні, написані на листочках, які по черзі показують.

Тим часом "Телеграф" зібрав поради, в які дні варто пекти великодні паски, оскільки свято передбачає багато цікавих релігійних обрядів. Тому щоб повністю відчути дух свята, варто дотримуватися традицій. Пекти варто обов’язково з чистими думками та у гарному настрої.

А ось уже під час освячення не варто класти до кошика геть усе. Деякі продукти та речі заборонені релігійними канонами, тому варто обійтися без них.

Теги:
#Великдень #православна Пасха #Католицька пасха #Jerry Heil #TikTok