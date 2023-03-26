Рецепт, якому сотні років: неймовірна бабусина пасочка (ВІДЕО)

Так паска точно вдасться

Пасха – не за горами. Крім основних страв із м’яса, варто подумати і про королеву столу — пасху. Знайшли для вас та перевірений роками рецепт, з яким вона точно вдасться.

Рецептом паски поділилася кулінарна блогерка Мар’яна Хабер-Дудар. Спечена за цим рецептом пастка випічка буде в міру солодка, волога і водночас пухка. Продукти нижчі розраховані на 10 невеликих пасочок по 250 г шкірна, або на 5 пасок по 500 г шкірна.

Інгредієнти:

мука — 1 кг

тепле молоко — 400 мл

яєчні жовтки — 10 шт

дріжджі — 100 г

олія — 200 г

сахар — 200 г

изюм — 150 г

ванільний сахар — 50 г

сіль — 0,5 ч. л.

цедра з 1 лимона

Рецепт покроково:

Готуємо опару. Для цього у теплі молоко додаємо дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. муки (від загальної кількості). Залишаємо опару на 15 хв підійматись. У цей час готуємо основне тісто. З цукром та ванільним цукром розтираємо яєчні жовтки, додаємо сіль. Вливаємо розтоплену олію. Додаємо до маси цедру та розмішуємо. Поступово в масу із жовтками вливаємо опару. Порціями до 2-3 ложок додаємо муку, продовжуємо розмішувати. Вмішуємо у готове тісто зюмки. Розкладаємо тісто за формою. Накриваємо рушником та на 1 годину залишаємо у теплому місці. За цю годину обсяг повинен збільшитися вдвічі. Змащуємо паску збитим яйцем. Середня година приготування при 180 градусах – 45 хв. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою.

Таку паску ваші домашні та гості точно оцінюватимуть. А щоб вразити їх ще більше, приготуйте як закуску незвичайні фрикадельки з картопля та гарбуза.