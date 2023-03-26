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Рецепт, якому сотні років: неймовірна бабусина пасочка (ВІДЕО)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Вік цього рецепту йде на століття
Вік цього рецепту йде на століття. Фото youtube Мар'яна Хабер-Дудар

Так паска точно вдасться

Пасха – не за горами. Крім основних страв із м’яса, варто подумати і про королеву столу — пасху. Знайшли для вас та перевірений роками рецепт, з яким вона точно вдасться.

Рецептом паски поділилася кулінарна блогерка Мар’яна Хабер-Дудар. Спечена за цим рецептом пастка випічка буде в міру солодка, волога і водночас пухка. Продукти нижчі розраховані на 10 невеликих пасочок по 250 г шкірна, або на 5 пасок по 500 г шкірна.

Інгредієнти:

  • мука — 1 кг
  • тепле молоко — 400 мл
  • яєчні жовтки — 10 шт
  • дріжджі — 100 г
  • олія — 200 г
  • сахар — 200 г
  • изюм — 150 г
  • ванільний сахар — 50 г
  • сіль — 0,5 ч. л.
  • цедра з 1 лимона

Рецепт покроково:

  1. Готуємо опару. Для цього у теплі молоко додаємо дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. муки (від загальної кількості). Залишаємо опару на 15 хв підійматись.
  2. У цей час готуємо основне тісто. З цукром та ванільним цукром розтираємо яєчні жовтки, додаємо сіль. Вливаємо розтоплену олію. Додаємо до маси цедру та розмішуємо.
  3. Поступово в масу із жовтками вливаємо опару. Порціями до 2-3 ложок додаємо муку, продовжуємо розмішувати. Вмішуємо у готове тісто зюмки.
  4. Розкладаємо тісто за формою. Накриваємо рушником та на 1 годину залишаємо у теплому місці. За цю годину обсяг повинен збільшитися вдвічі.
  5. Змащуємо паску збитим яйцем. Середня година приготування при 180 градусах – 45 хв. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою.

Таку паску ваші домашні та гості точно оцінюватимуть. А щоб вразити їх ще більше, приготуйте як закуску незвичайні фрикадельки з картопля та гарбуза.

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#Рецепт #Великдень #Паска #Великдень