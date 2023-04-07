"Скоро вже буде Пасха": батько 5-річного Матвійка розповів, як його син підірвав мережу (відео)

Батько Володимир не очікував знав, що ролик "залетить", але ж не настільки

В очікувані Великодня українські соцмережі захопив трек, який став хітом завдяки зворушливій рекламі м’ясних виробів від 5-річного Матвійка. Попри те, що великодній кошик здорожчав, важко відмовити юному рекламнику й не замовити "м’ясо та ковбасу, та сердельки, та курочку".

Оригінальний підхід до тренду у "24 каналу"

Спершу у TikTok завірусилося відео з 5-річним Матвійком з YouTube і TikTok-каналу батька хлопчика Володимира Бруса. "Скоро вже буде паска, тому заказуйте м’ясо та ковбасу, та сердельки, та курочки. Все те, що є домашнє — заказуйте", — говорить хлопчик з родини фермерів на Черкащині і скромно тікає з кадру. Оригінал став дуже популярним у соцмережі. Нині на відео вже 15 мільйонів переглядів.

Оригінал відео

Але справжню славу здобув після того, як з цього відео зробив музичний трек проєкт "Мюслі UA". Тоді український TikTok заполонили сотні та тисячі відео із цією композицією. Тим часом журналісти поспілкувалися із родиною Брусів, аби дізнатися, як живе сім’я новоявленої зірки мережі. Як розповів Володимир Брус в інтерв’ю "Obozrevatel", родині дуже сподобався ремікс і вони з сином навіть готові взяти участь у ще одному такому проєкті.

Військові записали уже дуже багато роликів

" — В той день ми пішли садити город і я, як зазвичай, знімав відео для свого YouTube-каналу. Камера була ввімкнена, і я кажу Матвію: "Піди, побалакай в камеру, скажи, що скоро Пасха і нехай люди купують м’ясо", так як в мене бізнес з м’ясної продукції. Малий побіг і зімпровізував отакий віршик. Потім, коли я монтував відео, знайшов цей шматочок і вирішив опублікувати його в TikTok." — розповідає батько про створення вірусного ролика.

Один із реміксів

За його словами, він очікував, що ролик сподобається аудиторії, але те, що він стане настільки популярним — аж ніяк. Сам хлопчик в курсі, що він зірка, однак ставиться до цього спокійно. Батько Володимир і надалі планує займатися своїми відеоблогами у TikTok і YouTube, оскільки і йому, і Матвійку це дуже подобається.

Як розповіли "Obozrevatel" у автори проєкту "Мюслі UA", ремікс з такою легкістю розірвав мережу, що вони створили повноцінний трек із відео. За їхніми словами, на цей час знято вже більше ніж 135 000 відео під цей звук.

Трек від "Мюслі ЮА"

Як йдеться у сюжеті ТСН, хлопчика Матвійка вже називають майбутнім маркетологом, а дехто навіть хоче замовити у нього рекламу. А сам батько Володимир — фермер, який виготовляє вдома безліч смаколиків — від обумовленого м’яса та ковбаси до сиру та домашнього кальвадосу.

Нагадаємо, що проєкт "Mюслі UA" не раз створював хіти з інтернет-мемів. До прикладу, фразу прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона під час візиту до Києва "Добрий день, everybody" вони перетворили на вірусний трек. Однак не всі українці сприйняли його із захватом.