Коли пекти паску на Великдень у 2023: прикмети та поради

В які дні пекти пасочки

Великдень на носі. Якщо ви вже обрали для себе ідеальний рецепт паски, варто й визначитись, коли ви будете її пекти.

Випікання пасок — це особливий ритуал, до якого зазвичай залучені всі члени родини. Цей процес пов'язують із багатьма давніми українськими традиціями та релігійними звичаями. Meta.ua розповідає, коли у 2023 році потрібно пекти паску.

Готувати паску слід обов’язково в гарному настрої, з чистими думками, з молитвою. Не радять в цей день сваритися, підвищувати голос.

Головну великодню випічку готують лише на Страсному тижні. Для цього підходять три дні — середа, четвер і субота. Якщо ви обрали суботу, то всі справи на кухні потрібно обов'язково закінчити до обіду.

У 2023 році дні, коли можна пекти паску, припадають на 12, 13 та 15 квітня.

Наші предки традиційно пекли паски у Чистий четвер. У середу ввечері ставили тісто на опару, а пекли з самого ранку у четвер. Втім, якщо пасок було багато — їх пекли всі три дні.

Не забудьте привітати рідних із Великоднем. Спеціально зібрали для вас найкращі листівки та привітання.