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Без цибулиння і барвників: як оригінально задекорувати яйця на Великдень (відео)

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Впораються навіть діти
Впораються навіть діти. Фото pexels.com

Незвичайне, але цікаве оформлення великодніх яєць

Є безліч способів прикрасить яйця для святкового столу на Великдень. Але найчастіше вони трудомісткі та "брудні". Для одного з найпопулярніших способів фарбування треба назбирати лушпиння цибулі, а потім ще довго відмивати після нього посуд, в якому фарбувалися яйця.

На щастя, існують швидкі та акуратні способи оформлення великодніх яєць. Один із них — декупаж. Процес настільки простий, що з ним упораються навіть діти.

Для його виконання знадобляться білі яйця, яскраві паперові серветки та яєчний білок.

Як пофарбувати яйця за допомогою серветок

  1. З серветки зніміть білий шар і залиште для роботи лише той, на якому нанесено малюнок.
  2. Акуратно виріжте ті частини візерунка, які вам найбільше подобаються.
  3. Додайте зображення на попередньо зварене яйце і промажте його змоченим в яєчному білку пензликом.
  4. Дайте візерунку просохнути. Для цього можна розкласти яйця на решітку у духовці.

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#Яйця #Великдень #Писанки #Крашанки #Лайфхак