Без цибулиння і барвників: як оригінально задекорувати яйця на Великдень (відео)
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Незвичайне, але цікаве оформлення великодніх яєць
Є безліч способів прикрасить яйця для святкового столу на Великдень. Але найчастіше вони трудомісткі та "брудні". Для одного з найпопулярніших способів фарбування треба назбирати лушпиння цибулі, а потім ще довго відмивати після нього посуд, в якому фарбувалися яйця.
На щастя, існують швидкі та акуратні способи оформлення великодніх яєць. Один із них — декупаж. Процес настільки простий, що з ним упораються навіть діти.
Для його виконання знадобляться білі яйця, яскраві паперові серветки та яєчний білок.
Як пофарбувати яйця за допомогою серветок
- З серветки зніміть білий шар і залиште для роботи лише той, на якому нанесено малюнок.
- Акуратно виріжте ті частини візерунка, які вам найбільше подобаються.
- Додайте зображення на попередньо зварене яйце і промажте його змоченим в яєчному білку пензликом.
- Дайте візерунку просохнути. Для цього можна розкласти яйця на решітку у духовці.
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