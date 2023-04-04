Без цибулиння і барвників: як оригінально задекорувати яйця на Великдень (відео)

Незвичайне, але цікаве оформлення великодніх яєць

Є безліч способів прикрасить яйця для святкового столу на Великдень. Але найчастіше вони трудомісткі та "брудні". Для одного з найпопулярніших способів фарбування треба назбирати лушпиння цибулі, а потім ще довго відмивати після нього посуд, в якому фарбувалися яйця.

На щастя, існують швидкі та акуратні способи оформлення великодніх яєць. Один із них — декупаж. Процес настільки простий, що з ним упораються навіть діти.

Для його виконання знадобляться білі яйця, яскраві паперові серветки та яєчний білок.

Як пофарбувати яйця за допомогою серветок

З серветки зніміть білий шар і залиште для роботи лише той, на якому нанесено малюнок. Акуратно виріжте ті частини візерунка, які вам найбільше подобаються. Додайте зображення на попередньо зварене яйце і промажте його змоченим в яєчному білку пензликом. Дайте візерунку просохнути. Для цього можна розкласти яйця на решітку у духовці.

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