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Приготуйте на Великдень — і проситимуть щодня: простий рецепт найсмачнішого запеченого м’яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запечене м’ясо
Запечене м’ясо. Фото stravy.net

Рідних за вуха не відтягнеш

Потроху наближаємось до святкування Великодня та налаштовуємо себе на приготування святкових страв. До того ж, до вибору м’яса необхідно підходити з усією ретельністю.

Щоб запекти м’ясо за рецептом Stravy.net, краще брати свинячий шийок — таке запечене м’ясо буде соковитим, в міру жирним і дуже ніжним. До речі, тут важливу роль відіграє маринад. Якщо дотримуватись усіх пропорцій, то приготовлене на святковий стіл запечене м’ясо не залишить нікого байдужим.

Як запекти буженину на Великдень

Інгредієнти:

  • 1,5 кг свинини (шия, грудинка);
  • 2 ст. л. соняшникової олії;
  • 2 ст. л. гірчиці;
  • 1 ч. л. коріандру;
  • 0,5 ч. л. чорного перцю горошком;

Для маринаду:

  • 2 цибулини;
  • 4 зубки часнику;
  • 1 паличка кориці;
  • 1 ст. ложка меду;
  • 1 лимон;
  • 3 ст. л. яблучного оцту;
  • 2 шт. лаврового листа;
  • 0,5 ч. ложки чорного перцю горошком;
  • 3 ст. ложки солі;
  • 0,7 л мінеральної сильногазованої (лужної) води.

Спосіб приготування:

  1. У гарячу воду додайте пів чайної ложки чорного перцю горошком, лавровий лист, корицю, сіль, проваріть 3-4 хвилини і остудіть.
  2. Крупно поріжте цибулю та лимон. Подрібніть часник. Додайте в маринад цибулю, часник, оцет, лимон, мед та мінеральну воду. Отриманим маринадом залийте м’ясо і залиште у холодильнику на 1-2 дні.
  3. Дістаньте м’ясо з маринаду, обсушіть його паперовим рушником і змастіть гірчицею. Викладіть м’ясо у форму для випічки, полийте олією і невеликою кількістю маринаду, а зверху посипте перцем і коріандром.
  4. Випікайте м’ясо під кришкою або фольгою в розігрітій до 200°С духовці протягом 1 години. Потім зніміть кришку, зменште температуру до 170 ° С і готуйте ще 1-1,5 години. Періодично поливайте м’ясо соком, що виділився, і маринадом.
  5. Запечене м’ясо викладіть на блюдо, наріжте шматочками порційними і подавай до столу.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхами, як швидко розморозити м’ясо.

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