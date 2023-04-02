Приготуйте на Великдень — і проситимуть щодня: простий рецепт найсмачнішого запеченого м’яса

Рідних за вуха не відтягнеш

Потроху наближаємось до святкування Великодня та налаштовуємо себе на приготування святкових страв. До того ж, до вибору м’яса необхідно підходити з усією ретельністю.

Щоб запекти м’ясо за рецептом Stravy.net, краще брати свинячий шийок — таке запечене м’ясо буде соковитим, в міру жирним і дуже ніжним. До речі, тут важливу роль відіграє маринад. Якщо дотримуватись усіх пропорцій, то приготовлене на святковий стіл запечене м’ясо не залишить нікого байдужим.

Як запекти буженину на Великдень

Інгредієнти:

1,5 кг свинини (шия, грудинка);

2 ст. л. соняшникової олії;

2 ст. л. гірчиці;

1 ч. л. коріандру;

0,5 ч. л. чорного перцю горошком;

Для маринаду:

2 цибулини;

4 зубки часнику;

1 паличка кориці;

1 ст. ложка меду;

1 лимон;

3 ст. л. яблучного оцту;

2 шт. лаврового листа;

0,5 ч. ложки чорного перцю горошком;

3 ст. ложки солі;

0,7 л мінеральної сильногазованої (лужної) води.

Спосіб приготування:

У гарячу воду додайте пів чайної ложки чорного перцю горошком, лавровий лист, корицю, сіль, проваріть 3-4 хвилини і остудіть. Крупно поріжте цибулю та лимон. Подрібніть часник. Додайте в маринад цибулю, часник, оцет, лимон, мед та мінеральну воду. Отриманим маринадом залийте м’ясо і залиште у холодильнику на 1-2 дні. Дістаньте м’ясо з маринаду, обсушіть його паперовим рушником і змастіть гірчицею. Викладіть м’ясо у форму для випічки, полийте олією і невеликою кількістю маринаду, а зверху посипте перцем і коріандром. Випікайте м’ясо під кришкою або фольгою в розігрітій до 200°С духовці протягом 1 години. Потім зніміть кришку, зменште температуру до 170 ° С і готуйте ще 1-1,5 години. Періодично поливайте м’ясо соком, що виділився, і маринадом. Запечене м’ясо викладіть на блюдо, наріжте шматочками порційними і подавай до столу.

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