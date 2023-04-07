"Скоро вже буде Пасха": отец 5-летнего Матвейка рассказал, как его сын взорвал сеть (видео)

Отец Владимир ожидал, что ролик "залетит", но не настолько же

В ожидании Пасхи украинские соцсети захватил трек, ставший хитом благодаря трогательной рекламе мясных изделий от 5-летнего Матвейка. Несмотря на то, что пасхальная корзина подорожала, трудно отказать юному рекламщику и не заказать "мясо и колбасу, серделки и курочку".

Оригинальный подход к тренду у "24 канала"

Сначала у TikTok завирусилось видео с 5-летним Матвейком из YouTube и TikTok-канала отца мальчика Владимира Брюса. "Скоро уже будет Пасха, поэтому заказывайте мясо и колбасу, и сердельки, и курочки. Все то, что есть домашнее — заказывайте", — говорит мальчик из семьи фермеров Черкасской области и скромно убегает из кадра. Оригинал стал очень популярен в соцсети. В настоящее время на видео уже 15 миллионов просмотров.

Оригинал видео

Но настоящую славу снискал после того, как из этого видео сделал музыкальный трек проект "Мюсли UA". Тогда украинский TikTok захватили сотни и тысячи видео с этой композицией. Тем временем журналисты пообщались с семьей Брусов, чтобы узнать, как живет семья новоявленной звезды сети. Как рассказал Владимир Брус в интервью "Obozrevatel", семье очень понравился ремикс и они с сыном даже готовы принять участие в еще одном таком проекте.

Военные записали уже очень много роликов

"- В тот день мы пошли сажать огород и я, как обычно, снимал видео для своего YouTube-канала. Камера была включена, и я говорю Матвею: "Пойди, поболтай в камеру, скажи, что скоро Пасха и пусть люди покупают мясо, так как у меня бизнес по мясной продукции. Малый побежал и импровизировал этакий стишок. Затем, когда я монтировал видео, нашел этот кусочек и решил опубликовать его в TikTok." – рассказывает отец о создании вирусного ролика.

Один из ремиксов

По его словам, он ожидал, что ролик понравится аудитории, но то, что он станет настолько популярным — никак. Сам мальчик в курсе, что он звезда, однако относится к этому спокойно. Отец Владимир и дальше планирует заниматься своими видеоблогами в TikTok и YouTube, поскольку и ему, и Матвейку это очень нравится.

Как рассказали "Obozrevatel" авторы проекта "Мюсли UA", ремикс с такой легкостью разорвал сеть, что создали полноценный трек с видео. По их словам, к настоящему времени снято уже более 135 000 видео под этот звук.

Трек от "Мюсли ЮА"

Как говорится в сюжете ТСН, мальчика Матвейка уже называют будущим маркетологом, а некоторые даже хотят заказать у него рекламу. А сам отец Владимир — фермер, производящий дома множество вкусностей — от оговоренного мяса и колбасы до сыра и домашнего кальвадоса.

Напомним, что проект "Mюсли UA" не раз создавал хиты из интернет-мемов. К примеру, фразу премьера Великобритании Бориса Джонсона во время визита в Киев "Добрый день, everybody" они превратили в вирусный трек. Однако не все украинцы восприняли его с восторгом.