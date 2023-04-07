"Скоро вже буде Пасха": отец 5-летнего Матвейка рассказал, как его сын взорвал сеть (видео)
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Отец Владимир ожидал, что ролик "залетит", но не настолько же
В ожидании Пасхи украинские соцсети захватил трек, ставший хитом благодаря трогательной рекламе мясных изделий от 5-летнего Матвейка. Несмотря на то, что пасхальная корзина подорожала, трудно отказать юному рекламщику и не заказать "мясо и колбасу, серделки и курочку".
Сначала у TikTok завирусилось видео с 5-летним Матвейком из YouTube и TikTok-канала отца мальчика Владимира Брюса. "Скоро уже будет Пасха, поэтому заказывайте мясо и колбасу, и сердельки, и курочки. Все то, что есть домашнее — заказывайте", — говорит мальчик из семьи фермеров Черкасской области и скромно убегает из кадра. Оригинал стал очень популярен в соцсети. В настоящее время на видео уже 15 миллионов просмотров.
Но настоящую славу снискал после того, как из этого видео сделал музыкальный трек проект "Мюсли UA". Тогда украинский TikTok захватили сотни и тысячи видео с этой композицией. Тем временем журналисты пообщались с семьей Брусов, чтобы узнать, как живет семья новоявленной звезды сети. Как рассказал Владимир Брус в интервью "Obozrevatel", семье очень понравился ремикс и они с сыном даже готовы принять участие в еще одном таком проекте.
"- В тот день мы пошли сажать огород и я, как обычно, снимал видео для своего YouTube-канала. Камера была включена, и я говорю Матвею: "Пойди, поболтай в камеру, скажи, что скоро Пасха и пусть люди покупают мясо, так как у меня бизнес по мясной продукции. Малый побежал и импровизировал этакий стишок. Затем, когда я монтировал видео, нашел этот кусочек и решил опубликовать его в TikTok." – рассказывает отец о создании вирусного ролика.
По его словам, он ожидал, что ролик понравится аудитории, но то, что он станет настолько популярным — никак. Сам мальчик в курсе, что он звезда, однако относится к этому спокойно. Отец Владимир и дальше планирует заниматься своими видеоблогами в TikTok и YouTube, поскольку и ему, и Матвейку это очень нравится.
Как рассказали "Obozrevatel" авторы проекта "Мюсли UA", ремикс с такой легкостью разорвал сеть, что создали полноценный трек с видео. По их словам, к настоящему времени снято уже более 135 000 видео под этот звук.
Как говорится в сюжете ТСН, мальчика Матвейка уже называют будущим маркетологом, а некоторые даже хотят заказать у него рекламу. А сам отец Владимир — фермер, производящий дома множество вкусностей — от оговоренного мяса и колбасы до сыра и домашнего кальвадоса.
Напомним, что проект "Mюсли UA" не раз создавал хиты из интернет-мемов. К примеру, фразу премьера Великобритании Бориса Джонсона во время визита в Киев "Добрый день, everybody" они превратили в вирусный трек. Однако не все украинцы восприняли его с восторгом.