Когда печь пасху на Пасху в 2023: приметы и советы

В какие дни печь пасочки

Пасха на носу. Если вы уже выбрали для себя идеальный рецепт паски, стоит и определиться, когда вы будете ее печь.

Выпекание пасок – это особый ритуал, к которому обычно вовлечены все члены семьи. Этот процесс связан со многими древними украинскими традициями и религиозными обычаями. Meta.ua рассказывает, когда в 2023 году нужно печь паски.

Готовить паску следует обязательно в хорошем настроении, с чистыми мыслями, с молитвой. Не рекомендуют в этот день ссориться, повышать голос.

Главную пасхальную выпечку готовят только на Страстной неделе. Для этого подходят три дня – среда, четверг и суббота. Если вы выбрали субботу, то все дела на кухне нужно обязательно окончить к обеду.

В 2023 году дни, когда можно печь кулич, приходятся на 12, 13 и 15 апреля.

Наши предки традиционно пекли паски в Чистый четверг. В среду вечером ставили тесто на опару, а пекли с самого утра в четверг. Впрочем, если пасок было много — их пекли все три дня.

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