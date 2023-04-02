Приготовьте на Пасху - и будут просить каждый день: простой рецепт вкуснейшего запеченного мяса

Родных за уши не оттянешь

Понемногу приближаемся к празднованию Пасхи и настраиваем себя на приготовление праздничных блюд. К тому же, к вопросу выбора мяса необходимо подходить со всей тщательностью.

Чтобы запечь мясо по рецепту Stravy.net, лучше брать свиной ошеек — такое запеченное мясо будет сочным, в меру жирным и очень нежным. Кстати, здесь немаловажную роль играет и маринад. Если придерживаться всех пропорций, то приготовленное на праздничный стол запеченное мясо не оставит равнодушным никого.

Как запечь буженину на Пасху

Ингредиенты:

1,5 кг свинины (шея, грудинка);

2 ст. л. подсолнечного масла;

2 ст. л. горчицы;

1 ч. л. кориандра;

0,5 ч. л. черного перца горошком;

Для маринада:

2 луковицы;

4 зубка чеснока;

1 палочка корицы;

1 ст. ложка меда;

1 лимон;

3 ст. л. яблочного уксуса;

2 шт. лаврового листа;

0,5 ч. ложки черного перца горошком;

3 ст. ложки соли;

0,7 л минеральной сильногазированной (щелочной) воды.

Способ приготовления:

В горячую воду добавьте пол чайной ложки черного перца горошком, лавровый лист, корицу, соль, проварите 3-4 минуты и остудите. Крупно порежьте лук и лимон. Измельчите чеснок. Добавьте в маринад лук, чеснок, уксус, лимон, мед и минеральную воду. Полученным маринадом залейте мясо и оставьте в холодильнике на 1-2 дня. Достаньте мясо из маринада, обсушите его бумажным полотенцем и смажьте горчицей. Выложите мясо в форму для выпечки, полейте подсолнечным маслом и небольшим количеством маринада, а сверху посыпьте перцем и кориандром. Выпекайте мясо под крышкой или под фольгой в разогретой до 200°С духовке в течение 1 часа. Затем снимите крышку, убавьте температуру до 170°С и готовьте еще 1-1,5 часа. Периодически поливайте мясо выделившимся соком и маринадом. Запеченное мясо выложите на блюдо, нарежьте порционными кусочками и подавай к столу.

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