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Приготовьте на Пасху - и будут просить каждый день: простой рецепт вкуснейшего запеченного мяса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Запеченное мясо
Запеченное мясо. Фото stravy.net

Родных за уши не оттянешь

Понемногу приближаемся к празднованию Пасхи и настраиваем себя на приготовление праздничных блюд. К тому же, к вопросу выбора мяса необходимо подходить со всей тщательностью.

Чтобы запечь мясо по рецепту Stravy.net, лучше брать свиной ошеек — такое запеченное мясо будет сочным, в меру жирным и очень нежным. Кстати, здесь немаловажную роль играет и маринад. Если придерживаться всех пропорций, то приготовленное на праздничный стол запеченное мясо не оставит равнодушным никого.

Как запечь буженину на Пасху

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свинины (шея, грудинка);
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • 2 ст. л. горчицы;
  • 1 ч. л. кориандра;
  • 0,5 ч. л. черного перца горошком;

Для маринада:

  • 2 луковицы;
  • 4 зубка чеснока;
  • 1 палочка корицы;
  • 1 ст. ложка меда;
  • 1 лимон;
  • 3 ст. л. яблочного уксуса;
  • 2 шт. лаврового листа;
  • 0,5 ч. ложки черного перца горошком;
  • 3 ст. ложки соли;
  • 0,7 л минеральной сильногазированной (щелочной) воды.

Способ приготовления:

  1. В горячую воду добавьте пол чайной ложки черного перца горошком, лавровый лист, корицу, соль, проварите 3-4 минуты и остудите.
  2. Крупно порежьте лук и лимон. Измельчите чеснок. Добавьте в маринад лук, чеснок, уксус, лимон, мед и минеральную воду. Полученным маринадом залейте мясо и оставьте в холодильнике на 1-2 дня.
  3. Достаньте мясо из маринада, обсушите его бумажным полотенцем и смажьте горчицей. Выложите мясо в форму для выпечки, полейте подсолнечным маслом и небольшим количеством маринада, а сверху посыпьте перцем и кориандром.
  4. Выпекайте мясо под крышкой или под фольгой в разогретой до 200°С духовке в течение 1 часа. Затем снимите крышку, убавьте температуру до 170°С и готовьте еще 1-1,5 часа. Периодически поливайте мясо выделившимся соком и маринадом.
  5. Запеченное мясо выложите на блюдо, нарежьте порционными кусочками и подавай к столу.

Ранее "Телеграф" делился лайфхами, как быстро разморозить мясо.

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#Рецепт #Мясо #Пасха #Запеченное мясо