Приготовьте на Пасху - и будут просить каждый день: простой рецепт вкуснейшего запеченного мяса
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Родных за уши не оттянешь
Понемногу приближаемся к празднованию Пасхи и настраиваем себя на приготовление праздничных блюд. К тому же, к вопросу выбора мяса необходимо подходить со всей тщательностью.
Чтобы запечь мясо по рецепту Stravy.net, лучше брать свиной ошеек — такое запеченное мясо будет сочным, в меру жирным и очень нежным. Кстати, здесь немаловажную роль играет и маринад. Если придерживаться всех пропорций, то приготовленное на праздничный стол запеченное мясо не оставит равнодушным никого.
Как запечь буженину на Пасху
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины (шея, грудинка);
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 2 ст. л. горчицы;
- 1 ч. л. кориандра;
- 0,5 ч. л. черного перца горошком;
Для маринада:
- 2 луковицы;
- 4 зубка чеснока;
- 1 палочка корицы;
- 1 ст. ложка меда;
- 1 лимон;
- 3 ст. л. яблочного уксуса;
- 2 шт. лаврового листа;
- 0,5 ч. ложки черного перца горошком;
- 3 ст. ложки соли;
- 0,7 л минеральной сильногазированной (щелочной) воды.
Способ приготовления:
- В горячую воду добавьте пол чайной ложки черного перца горошком, лавровый лист, корицу, соль, проварите 3-4 минуты и остудите.
- Крупно порежьте лук и лимон. Измельчите чеснок. Добавьте в маринад лук, чеснок, уксус, лимон, мед и минеральную воду. Полученным маринадом залейте мясо и оставьте в холодильнике на 1-2 дня.
- Достаньте мясо из маринада, обсушите его бумажным полотенцем и смажьте горчицей. Выложите мясо в форму для выпечки, полейте подсолнечным маслом и небольшим количеством маринада, а сверху посыпьте перцем и кориандром.
- Выпекайте мясо под крышкой или под фольгой в разогретой до 200°С духовке в течение 1 часа. Затем снимите крышку, убавьте температуру до 170°С и готовьте еще 1-1,5 часа. Периодически поливайте мясо выделившимся соком и маринадом.
- Запеченное мясо выложите на блюдо, нарежьте порционными кусочками и подавай к столу.
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