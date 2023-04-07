Резкое подорожание Пасхальной корзины: во сколько обойдется подготовка к празднику в этом году

Сколько стоит Пасхальная корзина в этом году

В этом году украинцы вынуждены будут встречать Пасху в условиях военного положения. Несмотря на то, что достаточно большое количество украинцев отмечать праздник в обычном режиме не смогут, будут все же и такие, кто снова будет собирать Пасхальные корзины, наполняя их вкусностями. "Телеграф" решил разобраться, во сколько в этом году обойдется ее традиционное приготовление и освящение.

Как рассказал Национальному научному центру "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, в апреле 2023 года за кулич, яйца, домашние колбаски, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль семье из 4-х человек придется выложить примерно 1208,78 гривны. Эта цена на 24,4% больше, чем в прошлом году (972 гривен).

Так основная составляющая корзины — яйца и кулич, будут стоить 169,88 гривны за 1 килограмм, что на 26,8% больше ее стоимости в 2022 году. Такое резкое подорожание обусловлено увеличением цен основных составляющих, которые используются для приготовления кулича: яиц, сахара и сливочного масла.

Именно яйца в этом году подорожали на 92% и теперь стоят по 65-75 гривен за один десяток.

Кроме того, еще одной достаточно дорогой составляющей пасхальной корзины станут мясные продукты. Колбаса домашняя сейчас стоит примерно 175 гривен за пол килограмма, буженина (0,5 кг) — 219,50 гривны. Дороже стало и сало — за полкилограмма украинцам придется выложить до 110 гривен.

Среди молочки больше придется заплатить за твердый сыр: 0,5 килограмма будет стоить около 189,50 гривны. Сливочное масло — 171,25 гривны за полкило, а мягкий сыр будет стоить 87,50 гривны (также 0,5 кг).

Цена 250-граммовой баночки хрена составит 16 гривен (+-2 грн).

Если же добавить в пасхальную корзину еще и "необязательные" продукты, такие как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость увеличится до 1463,28 гривны. Эта цена больше на 20,9% за прошлогоднюю в 1210 гривен.

За бутылку церковного вина Кагор придется заплатить в среднем 120 гривен (средняя цена 80-135 гривен за бутылку).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских магазинах снова изменились цены на мясо — сколько сейчас стоит свинина и курятина.