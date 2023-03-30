Пасхальная корзина обойдется почти в два раза дороже: как за год взлетели цены в Украине

Пасхальный стол теперь влетит в копеечку

Традиционно на Пасху украинцы готовят Пасхальную корзину. Некоторые освящают его в церкви, некоторые просто накрывают на стол с учетом продуктов, привычных для этого дня. В этом году отпраздновать Пасху как всегда, обойдется значительно дороже прошлогоднего.

Если в 2022 году средняя Пасхальная корзина обошлась в 972 грн семье из четырех человек, то в 2023 году цены выросли существенно. Начинать следует с пасхи – главного украшения корзины.

Печь самому ее немного дешевле чем покупать, но все равно стоимость выросла, ведь резко подорожали основные составляющие рецепта: мука, молоко, сливочное масло. Купить паску в магазине в 2023 году стоит весьма дорого. Цены разные – в зависимости от декора, вкусовых приложений (изюм, курага, цукаты). По цене разные, есть и по 400 грн за кг, и по 600 грн за 550 гр.

Цены на паски в 2023 году

Яйца в цене выросли вдвое – если в 2022 году за десяток хотели 36 грн, то сейчас они стоят в среднем свыше 71 грн.

Буженина для Пасхальной корзины вместо 168 грн (за 0,5 кг) обойдется не менее 223 грн.

Твердый сыр — вместо 150 грн за полкилограмма "влетит" в 212 грн.

Тем же, кто захочет приложить в пасхальную корзину сало, мягкий сыр или фрукты надо готовиться к еще большим затратам. Другие традиционные элементы, такие как соль и хрен также подорожали, но не столь существенно.

Напомним, в Украине Пасху празднуют 9 и 16 апреля по разным религиозным традициям. Ближе к празднику ожидается еще повышение цены, в том числе на мясо и яйца.