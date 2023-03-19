Цены на продукты к Пасхе взлетят: украинцам рассказали, чем стоит запасаться уже сейчас

Некоторые продукты могут подорожать на 10-15%

В Украине продолжают расти цены на некоторые популярные у покупателей продукты, а к Пасхе, которую в этом году празднуют 16 апреля, они станут еще выше. Эксперты рассказали, какими продуктами следует запасаться заранее, чтобы перед праздником не покупать их по космическим ценам.

Ближе к Пасхе традиционно начнут дорожать яйца и мясо. При этом ценники на эти продукты могут вырасти на 10-15%. Такой прогноз сделал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает издание KP.UA.

"Как правило, к Пасхе, в первую очередь, дорожают мясо и яйца. Но, скорее всего, в этом году рост будет небольшим, поскольку цены и без того высокие. Поднять еще выше сложно – просто перестанут покупать. К тому же украинцы вряд ли в этом году будут активно праздновать Пасху. Так что если рост цен и будет, то не более чем на 10-15%", — сказал Охрименко.

Экономист Андрей Мартынюк считает, что к празднику значительно подорожают овощи, фрукты, хлеб, крупы. А мясо и яйца, по его мнению, вырастут в цене не более чем на 5%.

"Дело в том, что стоимость овощей и фруктов привязана не только к Пасхе, но и к сезону. Они будут дорожать до тех пор, пока на рынок не придут отечественные овощи с открытого грунта. Причем подорожание может быть существенным – плюс 15-20% к сегодняшним ценам", — отметил он.

В то же время аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак прогнозирует рост цен еще и на молочную продукцию и муку.

"На 10-15% подорожает мука, на 7-10% — молочные продукты, поднимутся цены на овощи и фрукты. Причем плохо даже не то, что продуктовая корзина подорожает к празднику, а то, что цены повысятся и, вероятнее всего, закрепятся", — считает Орыщак.

Какими продуктами запастись к Пасхе

Эксперты считают, что в первую очередь нужно запастись яйцами и мясом. Двух или трех лотков может хватить до Пасхи и на сам праздник, а затем уже начнется сезонное снижение цен.

Также лишним не станет птица и рыба. Заранее стоит купить и сырокопченую колбасу, если вы планируете ее класть на стол.

Для тех, кто планирует печь пасочки, советуют закупать муку, сахар, сливочное и подсолнечное масло и сухофрукты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитик Максим Гопка рассказал, какой популярный продукт подорожает в Украине уже этой весной.