В Украине изменились цены на рыбу: названа актуальная стоимость
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Цены на рыбу в Украине изменились за месяц
В Украине некоторые виды мяса дорожают, а вот рыба, наоборот, дешевеет. По сравнению с февралем, в марте некоторые виды рыбы подешевели на 0,18%.
Об этом сообщается на портале "Минфин". Индекс потребительских цен на рыбу в марте 2023 года составил 99,82%, в то время как в феврале он составлял 106,94%.
Текущие цены на рыбу в Украине:
- Карп живой — 122,45 грн/кг.
- Карп выпотрошенный — 157,45 грн/ кг
- Сельдь слабосоленая — 140,93 грн/кг
- Скумбрия свежемороженая 120,50 грн/кг.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине подорожают два популярных овоща. Более того, в скором времени на них может возникнуть дефицит.