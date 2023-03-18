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В Украине изменились цены на рыбу: названа актуальная стоимость

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Цены на рыбу в Украине изменились Новость обновлена 18 марта 2023, 11:51
Цены на рыбу в Украине изменились. Фото Иллюстративное фото

Цены на рыбу в Украине изменились за месяц

В Украине некоторые виды мяса дорожают, а вот рыба, наоборот, дешевеет. По сравнению с февралем, в марте некоторые виды рыбы подешевели на 0,18%.

Об этом сообщается на портале "Минфин". Индекс потребительских цен на рыбу в марте 2023 года составил 99,82%, в то время как в феврале он составлял 106,94%.

Текущие цены на рыбу в Украине:

  • Карп живой — 122,45 грн/кг.
  • Карп выпотрошенный — 157,45 грн/ кг
  • Сельдь слабосоленая — 140,93 грн/кг
  • Скумбрия свежемороженая 120,50 грн/кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине подорожают два популярных овоща. Более того, в скором времени на них может возникнуть дефицит.

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#Рыба #Цены #Дешево