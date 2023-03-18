В Україні змінилися ціни на рибу: названо актуальну вартість

Ціни на рибу в Україні змінилися за місяць

В Україні деякі види м’яса дорожчають, а ось риба, навпаки, дешевшає. Порівняно з лютим у березні деякі види риби подешевшали на 0,18%.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін". Індекс споживчих цін на рибу у березні 2023 року становив 99,82%, тоді як у лютому він становив 106,94%.

Поточні ціни на рибу в Україні:

Короп живий – 122,45 грн/кг.

Короп випотрошений — 157,45 грн/кг

Оселедець слабосолона — 140,93 грн/кг

Скумбрія свіжоморожена 120,50 грн/кг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні подорожчають два популярні овочі. Понад те, незабаром ними може виникнути дефіцит.