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В Україні змінилися ціни на рибу: названо актуальну вартість

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Ціни на рибу в Україні змінилися Новина оновлена 18 березня 2023, 11:51
Ціни на рибу в Україні змінилися. Фото Ілюстративне фото

Ціни на рибу в Україні змінилися за місяць

В Україні деякі види м’яса дорожчають, а ось риба, навпаки, дешевшає. Порівняно з лютим у березні деякі види риби подешевшали на 0,18%.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін". Індекс споживчих цін на рибу у березні 2023 року становив 99,82%, тоді як у лютому він становив 106,94%.

Поточні ціни на рибу в Україні:

  • Короп живий – 122,45 грн/кг.
  • Короп випотрошений — 157,45 грн/кг
  • Оселедець слабосолона — 140,93 грн/кг
  • Скумбрія свіжоморожена 120,50 грн/кг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні подорожчають два популярні овочі. Понад те, незабаром ними може виникнути дефіцит.

Теги:
#Риба #Ціни #Дешево