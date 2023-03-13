На 30%: які продукти подорожчають в Україні 2023 року

Деякі продукти подорожчають уже у квітні

З початку року в Україні вже зросли ціни на низку популярних продуктів. Загалом за 2023 рік вартість продовольчого кошика зросте на 30%. Частина продуктів значно подорожчає у квітні, перед Великоднем.

Йдеться про зростання ціни таких продуктів, як м’ясо, хліб, овочі та фрукти, крупи, а також яйця. Про це економіст Олег Пендзин розповів агенції УНН.

"У бюджеті на цей рік закладено близько 24-25% інфляції, а продовольчий кошик очікувано зросте до 30%. Для порівняння, торік продовольчий кошик виріс на 34%, а інфляція — 24%. Тобто, на нас чекає ще подорожчання продуктів. Крім того, ціни на харчові продукти прив’язані до сезону", — зазначив експерт.

Пендзин пояснив, що овочі та фрукти дорожчають доти, доки не починають надходити вітчизняні з відкритого ґрунту. Якщо буде рання весна, це відбудеться наприкінці травня, якщо ні — у червні. До цього моменту вся плодоовочева продукція дорожчатиме. Особливо зростуть ціни на цибулю та моркву, які вже продовжують дорожчати.

Варто також очікувати на підвищення ціни яєць. Хоча вже зараз вони перебувають на верхній межі вартості.

"Я не бачу можливості людей купувати яйця, наприклад, по 100 грн за 10 штук. Хоча домашні точно будуть більше, аніж 100 грн. Кури починають активно нестись у період середина-кінець квітня, коли теплішає. Тоді збільшується кількість яєць. Але до цього моменту я не прогнозую їх зростання в ціні, тим більше зараз піст. Можуть зрости лише перед Великодніми святами", – вважає Пендзін.

Також перед Великоднем в Україні може подорожчати м’ясо. Йдеться про зростання ціни в 5-7%. А хліб тим часом дорожчатиме щомісяця на 1,5%, крупи — на 1,2% на місяць. Очікується, що зростання ціни триватиме до літа. Далі ситуація залежатиме від кількості посівів та врожаю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні змінилися ціни на молочну продукцію. Частина продуктів стала дешевшою, а ще одна частина — злетіла в ціні.