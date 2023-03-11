Подорожчали майже вдвічі, і це ще не кінець: чому зросла ціна на два популярні овочі

Ціни на овочі зросли майже вдвічі за місяць із двох причин

З початком весни в Україні подешевшало м’ясо, але почали дорожчати овочі. Огірки та помідори подорожчали майже вдвічі – з 70-80 гривень за кілограм у січні до 120-145 гривень за кілограм у березні.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка назвав дві причини, через які овочі подорожчали. На порталі "Головком" він також пояснив, коли ціни на овочі в Україні почнуть знижуватись.

Так, огірки у березні подорожчали з 75-78 грн/кг до 144 грн/кг, а помідори з 84 грн/кг до 112 грн/кг. Буквально за місяць їхня ціна зросла майже вдвічі. І на те є дві причини:

землетрус у Туреччині та, як наслідок, порушення логістики;

зменшення обсягів своєї продукції на ринку.

Зазвичай, наприкінці зими Україна збільшує імпорт продуктів і зменшує виробництво всередині країни. Так відбувається рік у рік наприкінці зими — на початку весни. До того ж, більшість овочів в Україну привозили саме з Туреччини. Дешевшати помідори, огірки та інші імпортні овочі почнуть залежно від погоди.

"Я думаю, що десь у середині чи в другій половині березня, якщо температура буде плюсовою, ціни почнуть зменшуватись і переходитимемо на сезонний характер вирощування цієї продукції", — припустив фахівець.

Водночас експерти впевнені, що до кінця березня ціни на овочі продовжуватимуть зростати. У середньому овочі подорожчають ще на 10–20%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні подорожчала бакалія. У березні ціни зросли на олію, борошно та інші продукти.