Подорожали почти вдвое, и это еще не конец: почему выросла цена на два популярных овоща

Цены на овощи выросли почти вдвое за месяц по двум причинам

С началом весны в Украине подешевело мясо, но стали дорожать овощи. Огурцы и помидоры подорожали почти в два раза — с 70-80 гривен за килограмм в январе до 120-145 гривен за килограмм в марте.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка назвал две причины, по которой овощи подорожали. На портале "Главком" он также объяснил, когда цены на овощи в Украине начнут снижаться.

Так, огурцы в марте подорожали с 75-78 грн/кг до 144 грн/кг, а помидоры — с 84 грн/кг до 112 грн/кг. Буквально за месяц их цена выросла почти вдвое. И на то есть две причины:

землетрясение в Турции и, как следствие, нарушение логистики;

уменьшение объемов собственной продукции на внутреннем рынке.

Обычно к концу зимы Украина увеличивает импорт продуктов и уменьшает производство внутри страны. Так происходит из года в год в конце зимы — начале весны. К тому же, большую часть овощей в Украину привозили именно из Турции. Дешеветь помидоры, огурцы и другие импортные овощи начнут в зависимости от погоды.

"Я думаю, что где-то в середине или во второй половине марта, если температура будет плюсовой, цены начнут уменьшаться и будем переходить на сезонный характер выращивания этой продукции", – предположил специалист.

Вместе с тем эксперты уверены, что до конца марта цены на овощи продолжать расти. В среднем, овощи подорожают еще на 10–20%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине подорожала бакалея. В марте цены выросли на подсолнечное масло, муку и другие продукты.