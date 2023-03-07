В Украине изменились цены на самые популярные крупы: сколько сейчас стоят гречка и рис

Гречневая крупа снова стала дороже

Следом за популярными овощами в украинских магазинах ощутимо выросли и цены на крупы. В частности, в начале марта подорожали рис и гречка.

Такую тенденцию можно отследить, просмотрев прайсы на портале "Минфин", который ежедневно отслеживает ценовую политику в Украине.

Так, в первые числа марта килограммовый пакет длиннозерного риса стоит 75,38 гривны. К примеру, на полках "Варуса" его можно купить за 64,90 грн, а вот в "Метро" он обойдется в 85,38.

Пропаренный длинный рис сейчас продают по 70,60 гривен за килограм, а вот круглый — за 75,00 грн.

Для сравнения цены в феврале выглядели так:

Что касается гречневой крупы, то она в начале первого месяца весны обойдется украинцам в 68,73 гривны за килограммовый пакет. В феврале средняя стоимость гречки удерживалась на отметке в 66,16. В "Ашане" ценник на крупу установлен на уровне 56,40 грн, а в "Варусе" — 89,90.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине ощутимо изменились цены на алкоголь. В частности, в супермаркетах стали дороже пиво, вино и водка.