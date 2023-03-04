В Украине резко изменились цены на алкоголь: сколько в марте стоит водка, вино и пиво

Ценники на большинство популярных среди украинцев продуктов не перестают удивлять

В украинских супермаркетах цены на алкоголь по сравнению с прошлым месяцем изменились. В частности, наиболее ощутимо подорожали водка, вино и пиво.

Как пишет издание "Хвиля", в конце февраля — в первых числах марта цены на вино Vardiani Пиросмани (красное) подскочили почти на 5 гривен. Сейчас его средняя цена за 750 мл составляет 105,27 гривны. К примеру, в "Ашане" этот алкогольный напиток стоит 98,90 гривны. А вот в "Варусе" — около 111,00 гривны.

Что касается водки, то она тоже подорожала. По состоянию на конец февраля бутылка "Хлебного Дара" (классическая) со 113,25 гривны подскочила до 116,83 гривны за полулитровую бутылку. На полках "Ашан" она сейчас стоит по 107,00 гривен, а в "Новусе" — 128,51 гривны за 500 мл.

На полках с пивом ценники также изменились: "Львовское" (светлое) стало дороже с 22,81 до 24,73 гривны за полулитровую бутылку, а вот "Черниговское" (светлое) можно сейчас купить за 25,99 гривны. Для сравнения за прошедший месяц его цена составляла 27,54 гривны за 500 мл.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских магазинах ожидают резкое подорожание одного из самых популярных среди потребителей овоща. Уже в ближайшее время лук может подскочить до 70 гривен за килограмм.