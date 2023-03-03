Обойдется около 70 гривен: в Украине может рекордно подорожать популярный овощ

В последующие месяцы спрос на лук будет падать, ведь начнется пора первой собственноручно выращенной зелени. А до того цены будут "кусаться"

В Украине продолжается систематический рост цен на отдельные категории продуктов, включая и самые популярные овощи. Находится среди них и лук, являющийся ингредиентом многих любимых украинцами блюд. По мнению аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, сейчас тенденция к дальнейшему увеличению стоимости этого овоща — по крайней мере, до конца весны. На это не повлияет даже увеличение импортной продукции, которой на рынке больше в 2,5 раза, чем в январе.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости". Эксперт подчеркивает, что в настоящее время лук пользуется спросом среди покупателей, однако с началом сезона на зелень быстро изменится.

"Сейчас лук [стоит] от 52 до 58 грн/кг, – говорит Гопка. – Так что, я думаю, где-то еще на 30% рост цен на данную продукцию будет к началу мая точно".

С помощью бесхитростных подсчетов можно понять, что цена лука может достичь 70 и более грн/кг.

Следует отметить, что 52 гривны являются средним показателем за стоимость килограмма репчатого лука. Такие данные предоставляет портал "Минфин". Кстати, цены на овощ взлетели не так давно, ведь еще в начале 2023 года из-за регулярных перебоев со светом и некоторого уменьшения спроса реализаторам пришлось сменить ценники на меньшие.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине рекордно выросла стоимость помидоров. За красный овощ просят больше, чем он стоил в период новогодних праздников.

Также мы предупреждали об увеличении цены и на другие продукты, в частности, курятину. В конце февраля за килограмм такого мяса в среднем просили около 100 гривен.