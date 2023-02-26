Есть дома у каждого: в Украине взлетели цены на самые популярные овощи

Больше всего в этом месяце подорожали огурцы

В период с января по февраль в Украине взлетели цены на многие популярные продукты, в том числе подорожали и самые популярные среди покупателей овощи. "Телеграф" рассказывает, что сейчас происходит с ценами на них в крупных супермаркетах.

Так, по данным Минфин, за последний месяц стали дороже огурцы, молодая капуста, лук, а также картофель. Больше всего за это время цены изменились на огурцы. К примеру, стоимость колючих огурцов выросла с января по февраль более чем на 132 гривны.

Цены на огурцы в супермаркетах

Средняя цена этого овоща выросла за последний месяц со 78,75 гривен за килограмм до 144,35. Таким образом разница составила 65,60. Гладкие огурцы также подорожали со 119,99 до 184,57, то есть на 64,58. Колючие огурцы достигли рекордной цены за год — 226,90. Стоит отметить, что в январе их продавали по 94,60. Тепличные огурцы выросли в цене с 67,19 до 119,90.

Цены на капусту в супермаркетах

В феврале 2023 молодую капусту продают в крупных украинских супермаркетах в среднем по цене 64,90. Месяцем ранее стоимость овоща составляла 38,90. То есть, за этот период капуста стала дороже на 26 гривен.

Капуста белокочанная также немного прибавила в цене. Сейчас ее продают по 17,29 гривны, а ранее — по 13,14.

Цены на лук в супермаркетах

За этот месяц в супермаркетах повысили цены на белый лук. Сейчас килограмм продают по 91,90, что на 12 гривен больше, нежели в январе. Лук репчатый также за этот период стал дороже. Цена изменилась с 34,89 до 50,06, то есть на 15,17 гривны. Синий лук в то же время стал дороже более чем на 7 гривен и сейчас его средняя цена — 57,60.

Цены на картофель в супермаркетах

Средняя цена на картофель в этом месяце — 10,17 гривен за килограмм. В январе овощ продавали по 9,76. Также немного прибавил в цене розовый картофель. Однако цена изменилась не значительно, всего на 13 копеек. А молодой картофель, наоборот, в феврале стал дешевле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале в Украине резко взлетели цены на одним из самых популярных среди покупателей продукт — хлеб.