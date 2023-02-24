В Украине подорожал популярный вид мяса: где его еще можно купить дешевле

В сети магазинов Auchan пока цены на говядину самые низкие

Пока в украинских магазинах постепенно дешевеет свинина, цены на другой, не менее популярный среди украинцев вид мяса — говядину, начали увеличиваться в феврале.

Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга, опубликованные на портале "Минфин". Среди факторов, влияющих на увеличение расценок на мясную продукцию, называют резкое сокращение поголовья скота из-за полномасштабного российского вторжения, а также систематические перебои с электроснабжением.

Так, в украинских магазинах по состоянию на конец февраля килограмм говяжьего гуляша в среднем стоит 240,65 гривны. Эта цена примерно на три гривны больше, чем в январе. Наименьшие цены сосредоточены в супермаркетах Auchan – 177,95 гривны за один кило. Другие сети, такие как Megamarket s Novus, предлагают этот вид мяса примерно по 245 до 299 гривен за килограмм.

Следует отметить, что в цене немного упали говяжьи ребра. К примеру, еще месяц назад украинцы покупали килограмм этого продукта по 141,81 гривны, то сейчас он стоит 139,98 гривны. У Auchan на ценниках указана цифра в 119,95 гривны за кило. Для сравнения в Megamarket за кило ребрышек придется выложить 160 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, кроме мясной продукции, в Украине постепенно поползли вверх и цены на хлебобулочные изделия, а также некоторые популярные овощи: лук и морковь.